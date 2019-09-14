Güven Bana: Lale devri ne zaman başlamış ne zaman bitmiştir?

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasının bu akşam yeni bölümü ekrana geldi. Yarışmanın yeni bölümünde birbirinden zor sorular soruldukça yarışmacılar da zor anlar yaşıyor. Bu akşamki bölümde yarışmacılar "Lale devri ne zaman başlamış ne zaman bitmiştir?" sorusunu cevaplamakta zorlandı. Peki doğru yanıt nedir?

CEVAP: 18. yüzyıl