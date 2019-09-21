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21.09.2019 - 22:05 |

Güven Bana sorusu: 2019, Türkiye'de ne yılı ilan edilmiştir?

Güven Bana bu akşam yayınlanıyor. Güven Bana yarışmasının soruları izleyici tarafından da merakla araştırılıyor. Bu akşam sorulan Güven Bana sorusu: 2019, Türkiye'de ne yılı ilan edilmiştir?

Güven Bana sorusu: 2019, Türkiye'de ne yılı ilan edilmiştir?

ATV'de yayınlanan Güven Bana yarışmasında sorulan soru, izleyici tarafından araştırılıyor. Güven Bana yarışmasının 21 Eylül gününde sorulan sorulardan biri 2019, Türkiye'de ne yılı ilan edilmiştir?

CEVAP: 2019, Göbeklitepe yılı ilan edildi.

 

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