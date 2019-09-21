21.09.2019 - 22:05 |
Güven Bana sorusu: 2019, Türkiye'de ne yılı ilan edilmiştir?
Güven Bana bu akşam yayınlanıyor. Güven Bana yarışmasının soruları izleyici tarafından da merakla araştırılıyor. Bu akşam sorulan Güven Bana sorusu: 2019, Türkiye'de ne yılı ilan edilmiştir?
ATV'de yayınlanan Güven Bana yarışmasında sorulan soru, izleyici tarafından araştırılıyor. Güven Bana yarışmasının 21 Eylül gününde sorulan sorulardan biri 2019, Türkiye'de ne yılı ilan edilmiştir?
CEVAP: 2019, Göbeklitepe yılı ilan edildi.