21.09.2019 - 20:54 |
Güven Bana sorusu: Dört farklı coğrafi bölgede bulunan tek Türkiye ili hangisidir?
Güven Bana bu akşam yayınlanıyor. Güven Bana yarışmasının soruları izleyici tarafından da merakla araştırılıyor. Bu akşam sorulan Güven Bana sorusu: Dört farklı coğrafi bölgede bulunan tek Türkiye ili hangisidir?
ATV'de yayınlanan Güven Bana yarışmasında sorulan soru, izleyici tarafından araştırılıyor. Güven Bana yarışmasının 21 Eylül gününde sorulan sorulardan biri Dört farklı coğrafi bölgede bulunan tek Türkiye ili hangisidir? oldu. İşte cevap...
Soru: Dört farklı coğrafi bölgede bulunan tek Türkiye ili hangisidir?
Yarışmada verilen seçenekler:
A: İstanbul
B: Kahramanmaraş
C: Bilecik
D: Afyonkarahisar
Cevap : Bilecik