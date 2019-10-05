Güvenli bölge trafiği arttı

Edinilen bilgiye göre; görüşmede Kalın, O’Brien’ı tebrik ederek görevinde başarı diledi. Görüşmede gündemdeki ikili konuların yanı sıra ABD ile hedeflenen 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi, Suriye’deki gelişmeler, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesisi, terörle mücadele ve Libya’daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Oluşturulması planlanan güvenli bölge için atılacak adımların hızlandırılması ve PYD/YPG terör örgütüne verilen desteğin kesilmesi konusundaki beklentiler aktarılırken, Türkiye’nin bu konulardaki kararlılığı vurgulandı.



Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de ABD’nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Güler’in, mevkidaşına görevinde başarılar dilediği ve güvenli bölge konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.



