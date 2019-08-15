Güvenli Bölge’ye ilk etapta 10 üs

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge’nin tesisi için, Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulum çalışmaları Şanlıurfa’nın Akçakale kentinde sürüyor. Akçakale-Tel Abyad sınır hattında incelemelerde bulunan Türk-ABD askeri heyetlerinin, ikmal ve lojistik hatları konusunda görüş birliğine vardığı ve Güvenli Bölge’nin tesis edilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzeyinde ilk etapta 10 noktaya üs bölgesi kurulacağı kaydedildi.

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge için ABD ile ortak çalışmalar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı’nda yapılan Türk-ABD askeri heyetleri toplantılarının ardından, Güvenli Bölge konusunda mutabakata varılmış, Türkiye topraklarında Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulmasında karar alınmıştı.

ABD heyeti gelmişti

Harekat Merkezi’nin kurulması için ABD’den ilk askeri heyet 12 Ağustos’ta Şanlıurfa’ya geldi. Türk askerlerin eşlik ettiği 1’i albay 2’si binbaşının da aralarında olduğu 6 kişilik ABD askeri heyeti, Şanlıurfa’nın sınır hattı boyunca incelemelerde bulundu.

Türk ve ABD askeri heyeti, iki günlük sürede Akçakale’de bulunan 3. Hudut Alay Komutanlığı’nda uzun süre toplantı yaptı. İki ülke askerlerinden oluşan heyet, askeri araçlar ile Akçakele-Tel Abyad sınır hattında incelemelerde de bulundu. Harekat Merkezi’nin, Tel Abyad’ın karşısında bulunan Akçakale’de kurulmasının ağırlık kazandığı belirtiliyor.

Tel Abyad bölgesi YPG’nin sözde Cezire ve Kobani kantonları arasındaki kritik bağlantıyı sağlıyor. Güvenli Bölge’de önceliğin Tel Abyad’a verilerek sözde iki kanton arasındaki bağlantının kesilmesi planlanıyor.

Güzegâh belirlendi

Akçakale’de bulunan ABD ve Türk askeri heyeti, Hudut Alay Komutanlığı’nda dar kapsamlı toplantılarını dün de sürdürdü. Güvenli bölge kapsamında kurulacak Müşterek Harekat Merkezi’nin altyapı kurulum çalışmaları ile kritik fonksiyonlarının tesisi sağlandı. Toplantılarda, güvenli bölgenin tesis edilmesinin ardından iki ülke askerlerinin yapacakları devriye görevi sırasında kullanacakları güzergâhlar ile zırhlı araçların Suriye’ye hangi noktalardan gireceği saptandı. Suriyenin Ayn-el Arap bölgesinden başlayıp Kamışlı kentine kadar uzanan yüzlerce kilometre uzunluğundaki Suriye’nin kuzeyindeki ikmal ve lojistik hatları konusunda da görüş birliğine varıldığı ifade ediliyor.

Güvenli Bölge’nin tesis edilmesiyle TSK tarafından Suriye’nin kuzeyinde ilk etapta 10 noktaya üs bölgesi kurulacağı kaydedildi. Askeri yetkililer, ilk etapta Fırat’ın doğu bölgesinde kalan Suriye’nin Ayn-el Arap, Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı, Derbesiye, Amude bölgeleri başta olmak üzere 10 noktada üs kurup, zırhlı araçlarla burada gözlem noktaları oluşturmasının planlandığını bildirdi.

TSK’nın ilerleyen süreçte ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni üs noktaları kuracağı ve Güvenli Bölge’deki etki alanını artırarak sivillerin geri dönüşünün desteklenmesine de katkı sağlayacağı belirtildi.

Görüşmelerin olumlu devam etmesiyle, Güvenli Bölge’de yapılacak devriye görevinde yer alacak ABD askerlerinin de Türkiye’ye geleceği belirtildi. ABD’den gelecek askerlerin bir bölümünün Türkiye’de kalacağı, bir bölümünün ise Suriye kuzeyindeki mevcut üslere takviye olarak sınırın diğer tarafında görevlendirileceği kaydedildi. Heyetlerin Akçakale’nin ardından Suriye sınırındaki Suruç ve Ceylanpınar’da incelemelerde bulunabileceği belirtildi.

Derinlik tartışması

ABD ile varılan mutabakatın ardından yapılan açıklamada, Güvenli Bölge’nin derinliği ve uzunluğuna dair bir bilgi paylaşılmamıştı. Devam eden görüşmelerde Güvenli Bölge’nin derinliği konusunda hâlâ bir anlaşmaya varılamadığı ileri sürülüyor. Ankara, 35-40 kilometre derinlikte kararlı olurken, ABD derinliğin 17-20 kilometre ile sınırlandırılmasını istediği öne sürüldü.

Türk askeri heyeti Akçakale’de

Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge ile ilgili ABD askerlerinin bulunduğu, sınırdaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine, dün öğleden sonra, aralarında 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla’nın da olduğu askeri heyet geldi. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilçeye gelen Türk askeri heyeti, 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı’na giriş yaptı. Korgeneral Yayla ve beraberindeki askeri yetkililerin, burada bulunan ABD’li askerler ile Müşterek Harekat Merkezi’ne ilişkin görüşmeler yapacağı belirtildi.

‘Bölgede İHA’lar görev icra ediyor’

Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamayla, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge kapsamında Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekât Merkezi’nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bölgede insansız hava araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır” denildi.

Akçakale’ye askeri sevkiyat

Son gelişmelerin ardından ABD ile oluşabilecek uyumsuzluk durumunda Güvenli Bölge uygulamasının rafa kalkması halinde de Türkiye sınır ötesi harekat seçeneğini gündemde tutuyor. Müşterek Harekat Merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar sürerken, önceki gece Akçakale’ye, askeri araç sevkiyatı yapıldı. Gece saatlerinde güvenlik önlemleri arasında Şanlıurfa yönünden ilçeye gelen zırhlı araçlar, Akçakale’nin Suriye sınırında konuşlandırıldı.

PKK’lı teröristler hendek kazıyor

PKK/YPG’li teröristler, olası harekata karşı bulundukları kentlerin çevresine derin hendekler kazmayı sürdürüyor. TSK’nın harekatına karşı zırhlı araçların ilerlemesini engellemek isteyen teröristler derin hendekler kazarken, yerleşim alanlarının dışındaki birçok bölgeye de patlayıcılar tuzakladı. İstihbarat birimlerinin yanı sıra İHA ve SİHA’lar ile takip edilen teröristlerin, yerleşim alanlarının içerisinde de birçok bölgeye patlayıcı tuzakladığı saptandı.

Askerlere dil eğitimi verildi

Fırat’ın doğusuna yönelik olası harekat için daha önce Şanlıurfa’da konuşlandırılan Tunceli’den gelen birlikte görev yapan askerler, son gelişmelerin ardından Suriye tarafında kurulacak güvenli bölgede ABD askerleri ile birlikte devriye görevi yapacak. TSK, ABD askerleri ile yapılacak ortak devriye sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için burada görevlendirilecek olan Türk askerlerinin İngilizce dil eğitimi almasını kararlaştırdı. Bu kapsamda sınır hattında görevli 100 civarında asker de Ankara’da dil eğitimine tabi tutuldu. Askerlerin dil eğitiminin ardından sınır hattına döneceği ifade edildi.