"Güvenliğimiz için hazırlık yaparız"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin kendi güvenliği için gerekli hazırlıkları yaptığını belirtti. AK Parti MYK toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Çelik, özetle şunları söyledi:



PROPAGANDADAN İBARET: Türkiye’nin sadece farklı silah kullanıyormuş gibi algının gerçekleri yansıtmadığının altını çizmek isterim. AB üyelerinde 19 farklı tipte tank kullanıyor. Sadece Türkiye bunun dışına çıkıyormuş gibi bir yaklaşım doğru yaklaşım değil. S-300 alan ülkeler arasında Yunanistan, Bulgaristan vardır. Bütün bu tabloyu Türkiye bozuyormuş gibi bir yaklaşım tamamen propagandadan ibarettir.



GÜVENLİ BÖLGE: Suriye’de güvenli bölge tartışmalarını izliyoruz. PYD/YPG unsurlarının güvenli bölgeden çıkarılması gerektiğini, burada misafirimiz olan kişilerin geri dönmesi ve güvenli bölgenin Türkiye’nin kontrolü olmasında gerektiğini hassasiyetle takip ediyoruz. Geçmişte yaşadığımız oyalama süreçleri söz konusu olursa burada Türkiye’nin kendi güvenliği için gerekli hazırlıkları yaptığımız ve kendi adım atacağımız kapasitemiz olduğunu sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etmişlerdir. Türkiye’nin kontrolünde güvenli bölge olursa tüm bunlar Suriye’nin toprak bütünlüğüne dönük olarak olumlu bir girişim olacaktır.



BİR YERLERDEN KARŞILARIZ: (F-35 süreci) F-35’lerde başından beri varız. Patriot yerine S-400 aldığımızı gündeme getiriyor. Başkan Trump da gündeme getirdi, Obama döneminde bize satılmamış. F-35 hakkınız bloke edilmeye çalışılıyor. Türkiye’nin sisteminin güçlü olması müttefiklerimizin de lehinedir. Suriye ile olan sınırımız herhangi müttefik bir ülkenin sınırı olsaydı, karşımızda zaman zaman devlet, güvenlik otoritesinin olmadığı, terör örgütlerinin cirit attığı bir sınır olsaydı Almanya, Fransa nasıl bir önlem alırdı? Biz bu ihtiyacımızı, savaş uçaklarıyla ilgili ihtiyacımızı F-35’lerle gidermek istiyoruz. Bir blokaj söz konusu olursa tabii ki başka yerlerden karşılamak durumundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız da önceliğimizin F-35 almak olduğu ancak buna ideolojik sebeplerle blokaj uygulandığı takdirde egemen Türkiye Cumhuriyeti’nin bunu gidereceğini söylemiştir.



TEZLERİ ÇÜRÜTÜLDÜ: CHP Lideri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin kaçak olduğu, bizim tarafımızdan çürütülen tezleri tekrarladılar. O gazi mekanın bütün izinlerinin tam olduğu defalarca ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’yle ilgili alınmış kararlar ve izinlere ait belgeleri arkadaşlarımız sizlere dağıtacak.



KAVGA ETTİRMEYE GEREK YOK: (Diyanet’in Atatürk’ü anmaması) CHP’nin Diyanet İşleri Başkanlığı ile kurumsal ve ideolojik bir kavgası olduğunu, bu kuruma karşı temelden ideolojik bir hoşnutsuzluğu olduğunu biliyoruz. Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye gerek yoktur. Diyanet hassas bir konudur, polemik dışı tutulmalıdır. Gazi Mustafa Kemal Paşa ile herhangi bir tartışma yoktur. Atatürk’e saygı konusunda gereken ihtimamın gösterilmesi konusunda Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir problemi yoktur. Çıkardığı dergilere ve yapılan konuşmalara baktığınızda Diyanet İşleri Başkanımızın gereken saygıyı gösterdiğini görürsünüz.