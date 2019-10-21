Güvenlik kaynakları: 10-15 bin civarında terörist var

Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta geri sayım sürüyor.

Sürenin bitmesine saatler kala, Türkiye'nin teröristlerin çekilmesi veya çekilmemesi durumunda nasıl bir strateji izleyeceğini güvenlik kaynakları şöyle anlatıyor:

*Saat 22.00'de iş biter. Hala terörist varsa onlar etkisiz hale getirilir. Harekat devam eder. 120 saatlik anlaşmada süre uzatımı yok.

*Ağır silahların toplanması konusunda ABD ile koordinasyon içindeyiz. Daha tam neticelendiği söylenemez.

*Şimdiye kadar 125 araçlık çekilme oldu. Haseke istikametine gittiklerini gözlemliyoruz. Bugün de konvoyların çıkışını bekliyoruz.

*Güvenli bölgeye kurulacak ileri üs noktalarının muharip görevi de olacak. 40'tan fazla YPG'li terorist teslim oldu.

*Tüm bölgede (440 km'lik alan) 10-15 bin civarında terörist var

*Sivil varsa harekatı risk alıp durduruyoruz. Siviller asla hedef değil. Teröristler sivil kıyafet giyiyor. İHA'lar ile 23 bin feet'ten teröristleri ayakkabılarına kadar görüyoruz.

İHLAL/TACİZ SAYISI 36

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/YPG’li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkışı hiçbir şekilde engellenmezken, PKK/YPG’li teröristlerce yapılan ihlal/taciz sayısı 36 oldu." ifadeleri yer aldı

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

TSK, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir.

Bu kapsamda şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır.

ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG’li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00’den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir.

Konuyla ilgili ABD askerî yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir.

Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirildi, 111 yerleşim merkezi ile 1500 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Kilometrelerce uzunlukta şehri adeta bir ağ gibi sarmalayan tüneller tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanan hiçbir mühimmat veya kimyasal silah kullanılmamaktadır.

Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye topraklarında harekattan kaynaklanan sivil zayiat yaşanmamıştır.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar toplam 5 kahraman silah arkadaşımız şehitlik mertebesine ulaşmış, 86 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Harekat bölgesinde sınırlarımız için yapılan roket ve havan atışları sonucunda 20 vatandaşımız şehit olmuş, 187 vatandaşımız yaralanmıştır.

DEAŞ Müslümanların, PKK/KCK/PYD/YPG de Kürtlerin temsilcisi değildir.