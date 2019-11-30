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30.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Güvenlik soruşturması şartına AYM’den iptal

CHP’li 114 milletvekili tarafından 1 Şubat 2018 tarihli ve 7070 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun’un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yapılan iptal başvurusunda karar çıktı.

Güvenlik soruşturması şartına AYM’den iptal

15 Temmuz darbe girişiminin ardından getirilen Memuriyete girişte “güvenlik soruşturması şartı” arayan düzenlemeyi iptal eden Yüksek Mahkeme, vatandaşların kişisel veri niteliğindeki bilgilerinin memuriyete girişte değerlendirmeye tabi tutulmasının Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti. AYM kararında kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasının anayasal teminat altında olduğunu hatırlattı. Kararda, kimlik ve sağlık bilgileriyle birlikte, görüntü ve ses kayıtlarının, hobi ve tercihlerin de kişisel veri olduğu belirtilerek, “Devlet kamu görevine atanacaklar için şartlar getirebilir ancak elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeler belirlenmemiştir” denildi.

‘Özel hayatın ihlali’

’İptal talebinin gerekçesinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıyla elde edilen verilerin kişisel veri niteliğinde olduğu vurgulandı. Talep gerekçesinde “Kuralla güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında kamu mercileri tarafından özel yaşamı ile ilgili sorular sorulması da dahil olmak üzere bir bireyin özel hayatı, iş ve sosyal yaşamıyla ilgili bilgilerinin alınması, kaydedilmesi ve kullanılması özel hayata saygı hakkına sınırlama niteliğindedir” ifadeleri yer aldı. Talepte kamu görevlerine atanacak kişiler bakımından birtakım şartların getirilmesinin doğal olduğu dile getirildi.

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