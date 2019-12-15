Güvercin 4. son bölümde Zülfü geri döndü ve... Güvercin 5. yeni bölüm fragmanı...

GÜVERCİN 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Zülüf, geçmişte bu cinayeti kimin ya da kimlerin işlediğini bulmak ve babasının adını temize çıkarmak için konağa dönmüştür. Kenan'a artık kan dökülmemesi ve her şeyin yoluna girmesi için döndüğünü söylemek zorunda kalır. Kenan'sa Zülüf'ün konağa dönmesiyle içten içe umutlanır. Kevsa ve Celil, Ökkeş'i içeriden çıkarmanın derdindedir. Zülüf, yıllardır sakladığı tesbih tanesiyle bu işi çözmesinin hiç de kolay olmadığının farkına varır.



GÜVERCİN 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



