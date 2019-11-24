MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriGüvercin dizisi ilk bölüm ile bu akşam ekrana geliyor! Güvercin dizisi konusu ve başrol oyuncuları
24.11.2019 - 16:09 |

Güvercin dizisi ilk bölüm ile bu akşam ekrana geliyor! Güvercin dizisi konusu ve başrol oyuncuları

Güvercin dizisi ilk bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Güvercin dizisinin başrollerinde Almila Ada ve Mustafa Ali Nuroğlu yer alıyor. Kavvi ve Cibranoğlu aileleri arasında yaşanan olayları konu alan dizide Bedir on beş yıl aradan sonra yakın arkadaşı Ahmet Cibranoğlu cinayeti ile suçlandığı cezaevinden çıkar ve olaylar gelişmeye başlar. Peki Güvercin dizisinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Güvercin dizisi ilk bölüm ile bu akşam ekrana geliyor! Güvercin dizisi konusu ve başrol oyuncuları

Güvercin dizisi bu akşam ilk bölüm ile TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. On beş yıl önce Bedir Kavvi ve Ahmet Cibranoğlu iki yakın arkadaştır. Ahmet Cibranoğlu' nun öldürülmesinin ardından Bedir Kavvi yakın arkadaşının cinayeti ile suçlanarak cezaevine gönderilir. On beş yıl aranın ardından Bedir Kavvi hapishaneden çıkar. Cibranoğlu konağında Bedir Kavvi'nin hapishaneden çıktığını duyan Ökkeş deliye döner. On beş yıl önce yaşanan olayın ardından Cibranlar'ın İstanbul'da okuyan oğlu Kenan, babasının ölüm haberinin ardından Gaziantep'e ailesinin yanına döner evin reisi olarak hayatına kaldığı yerden devam eder.

Kenan bir taraftan ailesinin işlerini sürdürmek ve büyütmek için çabalarken bir taraftan da serseri olan kardeşi Ökkeş'i dizginlemek ile mükelleftir.

Kavvi ailesinin güzel kızı Zülüf, babasın on beş yıldır hapishanede olması nedeniyle annesi ile birlikte kendi ayakları üzerinde durmuş ve aynı zamanda küçük kardeşi Müslüm'e de sahip çıkmıştır. Babasının yıllar sonra hapishaneden çıktığını öğrenince büyük mutluluk yaşayacak olan Zülüf'ün sevinci kardeşi Müslüm'ün Cibran'ların kızı Nefise ile kaçtığını öğrenince son bulacaktır.

GÜVERCİN DİZİSİ 1. BÖLÜM FRAGMANI

GÜVERCİN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Mustafa Ali Nuroğlu (Kenan)

Almila Ada (Zülüf)

Menderes Samancılar (Bedir)

Nursel Köse (Kevsa)

Devrim Saltoğlu (Celil)

Osman Albayrak (Kasım)

Genco Özak (Ökkeş)

Toprak Sağlam (Emel)

Eslem Akar (Nefise)

Berke Üsdiken (Müslüm)

Gülen Karaman (Zeliha)

Dilan Telkök (Betül)

Gözde Fidan (Nimet)

GÜVERCİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Güvercin dizisinin çekimlerinin bir kısmı Urfa'da gerçekleştirilse de büyük bölümü Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Belkıs Köyünde çekilecek.

GÜVERCİN DİZİSİ 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI

MSB sosyal medya hesabından duyurduMilli Savunma Bakanlığı görüntüleri, "Barış Pınarı Harekâtı ile bölge halkını terör örgütü PKK/YPG zulmünden kurtaran Kahraman Mehmetçiklerimiz, çocukların bir an önce okula başlayabilmesi için teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Müşerref El Havl Okulu’nun tadilatını da yapıyor." notuyla paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Köylüleri tedirgin eden olay!

Köylüleri tedirgin eden olay!

Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor

Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor

Güvercin dizisi ilk bölüm ile bu akşam ekrana geliyor! Güvercin dizisi konusu ve başrol oyuncuları

Güvercin dizisi ilk bölüm ile bu akşam ekrana geliyor! Güvercin dizisi konusu ve başrol oyuncuları

Talat Atilla'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li isim' iddialarına ilişkin yeni açıklama

Talat Atilla'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li isim' iddialarına ilişkin yeni açıklama

Sıradaki Haber