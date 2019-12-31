MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Güvercini yakalamak isterken metrelerce yüksekten düştü!
ABONE OL
31.12.2019 - 16:14 | | İHA

Güvercini yakalamak isterken metrelerce yüksekten düştü!

İstanbul Esenyurt’ta yerden 18 metre yükseklikteki çatıya çıkıp güvercini yakalamaya çalışan 15 yaşındaki genç, metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güvercini yakalamak isterken metrelerce yüksekten düştü!

Olay, Osmangazi Mahallesi Efelik Sokak’ta 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Yunus Karçık, çatı katında beslediği güvercinlere bakıyordu. Çatının üst kısmına kaçan bir güvercini yakalamak isteyen Karçık, ayağının sulama kanalına takılmasıyla yaklaşık 18 metreden boşluğa düştü. İlk önce ağaca çarpan Karçık daha sonra ticari bir aracın üstüne düştü.

Güvercini yakalamak isterken metrelerce yüksekten düştü

Ağır yaralanan Karçık için ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. İlk müdahalenin ardından Karçık hastaneye kaldırıldı.

Olayı gören bir çocuk yaşananları anlatarak, “Kuşa bakarken sulama kanalına girdi ayağı oradan da yere düştü” dedi.

 

Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 şüpheli yakalandıAnkara''da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, eylem için silah ve malzeme temini arayışı içerisinde oldukları belirlenen Iraklı 5 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan; Suriye’deki çatışma bölgesinde çekildiği belirlenen görüntülerde DEAŞ’ın küçük yaştaki çocuklara bile silah eğitimi verdiği ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bir haftada 282 kişi yakalandı!

Bir haftada 282 kişi yakalandı!

Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

Araştırma sonuçları korkuttu! Zararları...

Araştırma sonuçları korkuttu! Zararları...

Kalp krizi riski kimlerde fazla?

Kalp krizi riski kimlerde fazla?

Sıradaki Haber