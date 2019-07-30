30.07.2019 - 20:51
Güzel İkili filmi nerede çekildi, konusu nedir? Güzel İkili filmi oyuncuları kimlerdir?
2016 yılında vizyona giren ve oldukça olumlu tepkiler alan Güzel İkili filmi, bu akşam uzun bir aranın ardından televizyonlarda izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte Güzel İkili filminin konusu ve oyuncuları ile ilgili tüm bilgiler...
GÜZEL İKİLİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Mafya grubuna tahsilatçılık yapan adam aşık olduğu için artık yaşamına değişik değişler yapmak ister. Annesine evlenmek istediğini söyleyen hoşlandığı kız ise annesini bu gidişata ikna eder. Ama erkek tarafında işler pek karmaşıktır. Zira hoşlandığı kıza mafya grubuna tahsilat yaptığını söylememiş ve uydurduğu palavrayla büfe işlettiğini söylemiştir. Bu surattan son bir defa daha tahsilatçılık yapıp piyasadan çekilecektir. Fakat yaptığı son iş kendisini belanın içine çekince işler bir hayli karışır.
GÜZEL İKİLİ FİLMİ OYUNCULARI
Ufuk Özkan, Fulya Zenginer, Gökhan Yıkılkan, Aydan Çakır.