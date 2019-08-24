MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemHababam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı hayatını kaybetti
24.08.2019 - 22:13| AA/DHA

Hababam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın unutulmaz film serisi "Hababam Sınıfı"nın oyuncusu Faruk Şavlı hayatını kaybetti.

Hababam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı hayatını kaybetti

Bir süre önce cilt kanserine yakalanan ve Adana'da özel bir hastanede tedavi gören Faruk Şavlı, yaşam mücadelesini kaybetti.

Şavlı, yarın Mersin Muğdat Camisin'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğralanacak.

Şavlı, Hababam Sınıfı'nın "Domdom Ali" lakabıyla bilinen abisi Feridun Şavlı ile filmde rol almıştı.

Hababam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı hayatını kaybetti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hababam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Seçer, Bir süre önce, Hababam Sınıfı'nın diğer efsane oyuncuları ile birlikte ağırladığım Faruk Şavlı'nın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Oyuncumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim dedi.

Cilt kanseri ile mücadele ettiği ileri sürülen ve Adana'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Şavlı için yarın memleketi Mersinde tören düzenlenecek. Şavlı, kent merkezindeki Muğdat Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının son yolculuğuna uğurlanacak.

Merhum Şavlı, Domdom Ali karakteri ile tanınan Feridun Şavlının kardeşi olarak biliniyordu.

Temizlik işçilerine kurşun yağdırdıİstanbul Gaziosmanpaşa'da temizlik işçileriyle tartışan bir kişi yanında bulunan silahla ateş açtı. Olayda biri ağır iki temizlik işçisi yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aşure Günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlayacak?

Aşure Günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlayacak?

Çocuk tacizi şüphelisi linç edilmek istendi

Çocuk tacizi şüphelisi linç edilmek istendi

Cizre'de polis kalekoluna bombalı saldırıda 3 tutuklama

Cizre'de polis kalekoluna bombalı saldırıda 3 tutuklama

Tunceli'de 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber