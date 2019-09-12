12.09.2019 - 10:04
Hababam Sınıfı Yeniden filminde kimler oynuyor? Film ne zaman vizyona girdi?
Doğa Can Anafarta'nın yönettiği komedi türündeki Hababam Sınıfı Yeniden filmi bu yıl(2019) vizyona girdi. Başarılı oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gören Hababam Sınıfı Yeniden filmi hakkında merak edilenler haberimizde...
Hababam Sınıfı Yeniden filminin konusu, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en eğlenceli sınıfı olan Hababam Sınıfı'nda bu yıl yeni öğrenciler, hocalar ve renkli karakterler büyük bir heyecan içerisinde. Çünkü Özel Çamlıca Lisesi'nde yeniden karma eğitime geçiliyor ve sınıfa yeni kız öğrenciler de dahil oluyor. Hababam kızları ve erkekleri önce rakip, sonra müttefik oluyor.
OYUNCULAR KİMLER?
Altan Erkekli
Sadi Celil Cengiz
Yusuf Çim
Toygan Avanoğlu
Hande Katipoğlu
Sultangazi'de babasından kaçan çocuk pencereden atladıİstanbul Sultangazi'de babasından korkup kaçan 14 yaşındaki çocuk, evlerinin bulunduğu 5 katlı binanın 1. kat penceresinden atlayarak yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan hastaneye kaldırılan çocuğun 15 yaşındaki ablasının da 2 ay önce yine babasından korkup arka balkondan atladığı ileri sürüldü.