Hababam Sınıfı Yeniden filminde kimler oynuyor? Film ne zaman vizyona girdi?

Hababam Sınıfı Yeniden filminin konusu, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en eğlenceli sınıfı olan Hababam Sınıfı'nda bu yıl yeni öğrenciler, hocalar ve renkli karakterler büyük bir heyecan içerisinde. Çünkü Özel Çamlıca Lisesi'nde yeniden karma eğitime geçiliyor ve sınıfa yeni kız öğrenciler de dahil oluyor. Hababam kızları ve erkekleri önce rakip, sonra müttefik oluyor.

OYUNCULAR KİMLER?

Altan Erkekli

Sadi Celil Cengiz

Yusuf Çim

Toygan Avanoğlu

Hande Katipoğlu