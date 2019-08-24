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24.08.2019 - 22:13| AA/DHA

Habamam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın unutulmaz film serisi "Hababam Sınıfı"nın oyuncusu Faruk Şavlı hayatını kaybetti.

Habamam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı hayatını kaybetti

Bir süre önce cilt kanserine yakalanan ve Adana'da özel bir hastanede tedavi gören Faruk Şavlı, yaşam mücadelesini kaybetti.

Şavlı, yarın Mersin Muğdat Camisin'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğralanacak.

Şavlı, Hababam Sınıfı'nın "Domdom Ali" lakabıyla bilinen abisi Feridun Şavlı ile filmde rol almıştı.

Habamam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı hayatını kaybetti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hababam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Seçer, Bir süre önce, Hababam Sınıfı'nın diğer efsane oyuncuları ile birlikte ağırladığım Faruk Şavlı'nın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Oyuncumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim dedi.

Cilt kanseri ile mücadele ettiği ileri sürülen ve Adana'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Şavlı için yarın memleketi Mersinde tören düzenlenecek. Şavlı, kent merkezindeki Muğdat Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının son yolculuğuna uğurlanacak.

Merhum Şavlı, Domdom Ali karakteri ile tanınan Feridun Şavlının kardeşi olarak biliniyordu.

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