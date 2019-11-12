Haber alınamayan yaşlı kadın, komşu gezmesinde çıktı

Yiğitler Mahallesi'nde yaşayan Fethiye Vatansever'den uzun süre haber alamayan yakınları ve komşuları, durumu polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi.

Sokağa gelen ekiplerin eve girmeye çalıştıkları sırada Fethiye Vatansever geldi.

Sokak sakinlerinden Muhammet Uzun, AA muhabirine, komşularının, Fethiye Vatansever'den uzun süre haber alamayınca kedisine haber verdiklerini belirterek, "Ben de geldim baktım, kapıyı çaldım ve ses çıkmayınca polis ekiplerine haber verdim. Ekipler burada çalışmalarını sürdürürken Fethiye teyze geldi. Uzak bir komşusuna gezmeye gitmiş, oradan çıktı geldi." dedi.