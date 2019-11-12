MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriHaber alınamayan yaşlı kadın, komşu gezmesinde çıktı
12.11.2019 - 02:03 | | AA

Haber alınamayan yaşlı kadın, komşu gezmesinde çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, haber alınamaması üzerine yakınları ve komşuları tarafından polis ekiplerinden bulunması için yardım istenen 71 yaşındaki kadının, ev gezmesine gittiği öğrenildi.

Haber alınamayan yaşlı kadın, komşu gezmesinde çıktı

Yiğitler Mahallesi'nde yaşayan Fethiye Vatansever'den uzun süre haber alamayan yakınları ve komşuları, durumu polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi.

Sokağa gelen ekiplerin eve girmeye çalıştıkları sırada Fethiye Vatansever geldi.

Haber alınamayan yaşlı kadın, komşu gezmesinde çıktı

Sokak sakinlerinden Muhammet Uzun, AA muhabirine, komşularının, Fethiye Vatansever'den uzun süre haber alamayınca kedisine haber verdiklerini belirterek, "Ben de geldim baktım, kapıyı çaldım ve ses çıkmayınca polis ekiplerine haber verdim. Ekipler burada çalışmalarını sürdürürken Fethiye teyze geldi. Uzak bir komşusuna gezmeye gitmiş, oradan çıktı geldi." dedi.

 

Kadınların trafikte yol verme kavgası karakolda bittiİstanbul Çekmeköy'de iki kadın sürücü arasında yol verme yüzünden kavga çıktı. Diğer sürücü tarafından darp edilen kadın, karakola giderek şikayetçi oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Haber alınamayan yaşlı kadın, komşu gezmesinde çıktı

Haber alınamayan yaşlı kadın, komşu gezmesinde çıktı

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Rabia Naz açıklaması

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Rabia Naz açıklaması

Karakolda bitti! "Bugün hayatımda ilk kez televizyonda izlediğim..."

Karakolda bitti! "Bugün hayatımda ilk kez televizyonda izlediğim..."

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte son bölümde haftanın takımları ve takım oyununun kazananı

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte son bölümde haftanın takımları ve takım oyununun kazananı

Sıradaki Haber