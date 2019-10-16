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16.10.2019 - 20:48 | | DHA

Haber alınamıyordu! Otomobilinde ölü bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah otomobiliyle yola çıktıktan sonra haber alınamayan duvar ustası Süleyman Kocakayanın (48) cansız bedeni 50 metrelik uçuruma yuvarlanmış otomobilinde bulundu.

Haber alınamıyordu! Otomobilinde ölü bulundu

 

Olay, Kaşa bağlı Yayla Aklar Mahallesi ile Saklıkent arasında meydana geldi. Duvar ustası Süleyman Kocakaya, sabah 05.30 sıralarında 44 EL 350 plakalı otomobiliyle, İslamlar Mahallesindeki evine gitmek üzere yola çıktı. Süleyman Kocakayadan bir daha haber alamayan ailesi Kaş İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi. Aile kendi imkanlarıyla da Kocakayayı aramaya çıktı.

Haber alınamıyordu Otomobilinde ölü bulundu

Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri saat 11.30 sıralarında Süleyman Kocakayanın otomobilini yaklaşık 50 metrelik uçurumda bir ağaca tutunmuş halde buldu. Jandarma ekipleri uçurumdaki otomobilin içinde Süleyman Kocakayanın cansız bedeniyle karşılaştı. Evli ve iki çocuk babası Süleyman Kocakayanın cenazesi araçtan çıkarıldıktan sonra morga konuldu. Süleyman Kocakayanın direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otomobiliyle uçurumdan yuvarlandığı tahmin ediliyor.


Haber alınamıyordu Otomobilinde ölü bulundu

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