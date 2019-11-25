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25.11.2019 - 09:37 | | İHA

Haberler peş peşe geldi! 93 kişi yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yapılan operasyonlarda toplam 47 düzensiz göçmen yakalandı. Öte yandan Aydın’ın Kuşadası'nda da, Sahil Güvenlik botu tarafından lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Haberler peş peşe geldi! 93 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 23 Kasım 2019 tarihinde saat 02.39’da ve 07.55’te Aydın ili Didim ilçesi açıklarında 1 fiber tekne ve lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik Botu, bölgeye intikal etti. Tespit edilen hareketli lastik bot ve fiber tekne durdurularak içerisindeki 20 Suriye, 17 Afganistan, 7 Filistin, 2 İran ve 1 Mısır uyruklu (19 erkek, 14 kadın, 14 çocuk) yakalandı.

Olayda yakalanan 47 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KUŞADASI

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye intikal etti. bölgede yapılan denetimlerde ele geçirilen lastik botta bulunan 38 Suriye, 5 Irak ve 3 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 46 düzensiz göçmen yakalandı Kurtarılan düzensiz göçmenler kıyıya getirildi. olayda yakalanan kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

 

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