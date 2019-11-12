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12.11.2019 - 09:38 |

Hac kayıtları nasıl yapılır? 2020 Hac kuraları ne zaman çekilicek?

Hac kayıtları başladı. Hacca giderek İslam'ın 5 şartından biri olan bu hayırlı görevi yerine getirmek isteyen vatandaşlar şimdi başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. Öte yandan kuralarının ne zaman çekileceği de sık sık aratılıyor.

Hac kayıtları nasıl yapılır? 2020 Hac kuraları ne zaman çekilicek?

 

Her yıl binlerce kişi hacı olmak için kayıt yaptırıyor. Vatandaşlar her sene kayıt tarihini iple çekerken yeni kayıtlar 11 Kasım tarihi itibarıyla başladı. Kayıtlar 13 Aralık tarihine kadar decam edecek. Peki, Hac kayırları nasıl yapılır? 2020 Hac kuraları ne zaman çekilicek?

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR? KURA NE ZAMAN?

Diyanetin açıkladığı tarihlere göre hacı adayları 11 Kasım 13 Aralık tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresineden ön kayıtlarını yapabilecekler. Kura ise 9 Ocak 2020 tarihinde çekilecek.

Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıt olacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.

2020 HAC KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise Başkanlık tarafından otomatik yapılacak.

Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.

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