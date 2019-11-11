Hac kayıtlarında ön başvurular alınmaya başladı! 2020 Hac kayıtları nasıl yapılır?

İslamın beş şartından biri olan Hac ibadeti için ön kayıtlar alınmaya başlandı. Kutsal toprakları ziyaret etmek oranın havasını solumak aynı zamanda hac ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce Hacı adayını sevindiren haber Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Hac ön kayıtlarının alınmaya başlandığı duyuruldu. Peki Hac ön kayıt başvurusu nasıl yapılır?

HAC ÖN KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bu yıl ilk defa kayıt yaptıracaklar, 13 Aralık tarihine kadar ilgili bankalara 25 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Daha sonra "www.hac.gov.tr" adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla ön kayıt yapabilecek.

Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıt olacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.

2020 HAC KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise Başkanlık tarafından otomatik yapılacak.

Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.

HAC KURASI 9 OCAK 2020'DE ÇEKİLECEK

Gelecek yılın hac kurası, 9 Ocak 2020'de çekilecek. Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak'ta her ilde yapılacak.

İlk hac kafilesinin 22 Haziran, son hac kafilesinin 25 Temmuz'da gideceği kutsal topraklardan dönüşler, 6 Ağustos-2 Eylül'de gerçekleşecek.