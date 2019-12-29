Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hac ibadetini yapmak üzere 2020'de kutsal topraklara gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, müracaatlarını 11 Kasım-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdi. Şimdi gözler kura çekimine çevrildi. Hacı adayları heyecanlı ve bu hayırlı vazifeyi yerine getirmek için can atıyor. Peki, kura sonuçları ne zaman açıklanır?

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Gelecek yılın hac kurası, 9 Ocak 2020'de çekilecek. Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak'ta her ilde yapılacak.

İlk hac kafilesinin 22 Haziran, son hac kafilesinin 25 Temmuz'da gideceği kutsal topraklardan dönüşler, 6 Ağustos-2 Eylül'de gerçekleşecek.

Hacı adayları kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.