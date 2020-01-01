Hac kuraları ne zaman çekilecek? Kura sonuçları belli oldu mu?

Hacı adayları için kritik süreç başladı. Heyecan ise had safhada... Hac ön kayıtları 13 Aralık'ta sona erdikten son hem kayıt yenileyenler hem de yeni kayıt yaptıranların öncelikli gündemi hac kurlarının ne zaman çekileceği oldu. Öte yandan sonuçlar da merak edilirken konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmayanlar "Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna da yanıt bulmaya çalışıyor.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Gelecek yılın hac kurası, 9 Ocak 2020'de çekilecek. Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak'ta her ilde yapılacak.

İlk hac kafilesinin 22 Haziran, son hac kafilesinin 25 Temmuz'da gideceği kutsal topraklardan dönüşler, 6 Ağustos-2 Eylül'de gerçekleşecek.

Hacı adayları kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.