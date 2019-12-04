Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Son kayıt ne zaman?

2020 Yılı Hac Organizasyonu için heyecan gitgide artıyor. Hac ve umre ibadetini eda etmek üzere binlece vatandaş kayıt yaptırmak için sıraya girerken henüz işlem yapmayanlar son kayıt tarihini araştırıyor. Öte yandan işlemlerini tamamlayanlar ise "Hac kuraları ne zaman çekiliyor?" diye soruyor.

HAC KAYITLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Bu yıl ilk defa kayıt yaptıracaklar, 13 Aralık tarihine kadar ilgili bankalara 25 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Daha sonra "www.hac.gov.tr" adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla ön kayıt yapabilecek.

Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıt olacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.

Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise Başkanlık tarafından otomatik yapılacak.

Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Gelecek yılın hac kurası, 9 Ocak 2020'de çekilecek. Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak'ta her ilde yapılacak.

İlk hac kafilesinin 22 Haziran, son hac kafilesinin 25 Temmuz'da gideceği kutsal topraklardan dönüşler, 6 Ağustos-2 Eylül'de gerçekleşecek.