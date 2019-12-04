MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Son kayıt ne zaman?
ABONE OL
04.12.2019 - 12:49 |

Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Son kayıt ne zaman?

İlk defa kayıt yaptıracaklar için hac kayıtları 11 Kasım'da başladı. İlk kayıt tarihinin üzerinden yaklaşık 3 hafta geçti. Hala kayıt yaptırmayanlar son günü merak ederken kayıt yaptıranlar ise 2020 hac kuralarının ne zaman çekileceğini araştırıyor.

Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Son kayıt ne zaman?

 

2020 Yılı Hac Organizasyonu için heyecan gitgide artıyor. Hac ve umre ibadetini eda etmek üzere binlece vatandaş kayıt yaptırmak için sıraya girerken henüz işlem yapmayanlar son kayıt tarihini araştırıyor. Öte yandan işlemlerini tamamlayanlar ise "Hac kuraları ne zaman çekiliyor?" diye soruyor.

HAC KAYITLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Bu yıl ilk defa kayıt yaptıracaklar, 13 Aralık tarihine kadar ilgili bankalara 25 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Daha sonra "www.hac.gov.tr" adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla ön kayıt yapabilecek.

Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıt olacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.

Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise Başkanlık tarafından otomatik yapılacak.

Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Gelecek yılın hac kurası, 9 Ocak 2020'de çekilecek. Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak'ta her ilde yapılacak.

İlk hac kafilesinin 22 Haziran, son hac kafilesinin 25 Temmuz'da gideceği kutsal topraklardan dönüşler, 6 Ağustos-2 Eylül'de gerçekleşecek.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ceren Özdemir'in katili yakalndı mı? Ceren'in katili kim?

    Ceren Özdemir'in katili yakalndı mı? Ceren'in katili kim?

    Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada

    Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada

    Saklandığı evden ağlayarak çıktı!

    Saklandığı evden ağlayarak çıktı!

    Bugün Şans Topu çekiliş saati - Şans Topu çekiliş sonuçları sayfası

    Bugün Şans Topu çekiliş saati - Şans Topu çekiliş sonuçları sayfası

    Sıradaki Haber