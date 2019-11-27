Hac ön kayıtları için son gün ne zaman? 2020 Hac kura çekilişi ne zaman yapılacak?

2020 Hac ön kayıtları için başvurular devame diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yapılan duyuruda hac ön kayıtlarının nasıl yapılacağı açıklandı. Peki, kura çekilişi ne zaman yapılacak?

HAC ÖN KAYIT NASIL YAPILIR?

2020 Hac ön kayıtları devam ediyor. İlk defa kayıt yaptıracak adaylar için ön kayıtlar 13 Aralık 2019 saat 23.59'a kadar devam edecek.

“İlk Defa Kayıt” yaptırmak isteyenler, Al Baraka Türk, Halkbank, Kuveyt Türk, Ptt Bank, Türkiye Finans, Vakıf Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım bankalardan birine (İnternet bankacılığı (PTT Bank hariç) veya şubelerinden) 25.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra “www.hac.gov.tr” adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla veya doğrudan e-devlet sistemi üzerinden ön kayıtlarını yapabileceklerdir.

HAC KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

2019 yılı haccı için çekilen kuraya katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 11 Kasım 2019 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik olarak yapıldı.

HAC KURASI NE ZAMAN?

2020 yılı Hac kurası 9 Ocak 2020 Perşembe günü çekilecek ve aynı gün ilan edilecektir. Hac kesin kayıtları 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

2020 HAC FİYATLARI DİYANET

2020 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak belirlenmiş olup, 2020 yılı konaklama türlerine göre fiyat aralığı aşağıdaki gibidir.

Oda tercihli konaklamada kişi başı ücret alt limit 15.950, üst limit 21.500.

Otel konaklamada kişi başı ücret alt limit 24.000, üst limit serbest.