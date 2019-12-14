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14.12.2019 - 07:50 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

Hacettepe: 13 eksiklik var

TBMM Rabia Naz’ın Ölümünü Araştırma Komisyonu’nda konuşan Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilimdalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Tümer, olay sonrası hazırlanan fizikçi ve adli tıp raporlarında 13 eksiklik tespit ettiklerini ve bu raporların gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Hacettepe: 13 eksiklik var

Tümer, Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili rapordaki eksiklikleri sıralarken, “Rabia Naz’ın kanı nerede?” diye sordu. “Savcılık soruşturmayı derinleştirmeliydi” diyen Tümer, “Bundan sonra ne yapılmalı” sorusunu yönelterek, fizikçiler tarafından olay yeri değerlendirmesi yapılması, simülasyon hazırlanması ve Rabia Naz’ın elbiseleri dahil bulguların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti. 

7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
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