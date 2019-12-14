Hacettepe: 13 eksiklik var

Tümer, Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili rapordaki eksiklikleri sıralarken, “Rabia Naz’ın kanı nerede?” diye sordu. “Savcılık soruşturmayı derinleştirmeliydi” diyen Tümer, “Bundan sonra ne yapılmalı” sorusunu yönelterek, fizikçiler tarafından olay yeri değerlendirmesi yapılması, simülasyon hazırlanması ve Rabia Naz’ın elbiseleri dahil bulguların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.