Hacker filmi konusu ve başrol oyuncuları

Hacker filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Michael Mann'in oturduğu 2015 yapımı filmin başrollerinde Chris Hemsworth, Tang Wei, Leehom Wang, Viola Davis, Ritchie Coster, Holt McCallany, Yorick Van Wageningen, William Mapother yer alıyor.

HACKER FİLMİ KONUSU

Siber suç dünyasının global çapta ele alan film, izinli bir mahkum ile onun Amerikalı ve Çinli ortaklarını merkezine alıyor. Chicago’dan Los Angeles, Hong Kong ve Jakarta’ya kadar uzanan üst düzey bir siber suç ağının karanlık yüzünü beyazperdeye taşıyan filmin yapımını ve yönetmenliğini Michael Mann üstlenirken, filmin zengin oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei ve Wang Leehom yer alıyor. Filmin senaryosu ise Morgan Davis Foehl ve Michael Mann ikilisine ait.