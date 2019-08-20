Hacker filmi konusu ve başrol oyuncuları
Hacker filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2015 yılında vizyona giren Hacker filminin yönetmen koltuğunda Michael Mann oturuyor. Gerilim, Aksiyon türünde çekilen film Türkiye'de 3 hafta boyunca vizyonda kalırken toplamda 41.860 seyirci tarafından izlendi.Filmin gişede elde ettiği gelir ise 547.145,00 TL olarak açıklandı. Peki Hacker filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?
Hacker filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Michael Mann'in oturduğu 2015 yapımı filmin başrollerinde Chris Hemsworth, Tang Wei, Leehom Wang, Viola Davis, Ritchie Coster, Holt McCallany, Yorick Van Wageningen, William Mapother yer alıyor.
HACKER FİLMİ KONUSU
Siber suç dünyasının global çapta ele alan film, izinli bir mahkum ile onun Amerikalı ve Çinli ortaklarını merkezine alıyor. Chicago’dan Los Angeles, Hong Kong ve Jakarta’ya kadar uzanan üst düzey bir siber suç ağının karanlık yüzünü beyazperdeye taşıyan filmin yapımını ve yönetmenliğini Michael Mann üstlenirken, filmin zengin oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei ve Wang Leehom yer alıyor. Filmin senaryosu ise Morgan Davis Foehl ve Michael Mann ikilisine ait.