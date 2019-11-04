04.11.2019 - 19:22 |
Hadi 4 Kasım ipucu sorusu cevabı nedir? Banka ve alışveriş sitelerinde site adreslerinin...
Hafta içi her gün saat 20:30'da oynanan online bilgi yarışması Hadi'de, günün ipucu sorusu yayımlandı. Banka ve alışveriş sitelerinde site adreslerinin doğruluğunu kontrol eden güvenlik sertifikasına ilişkin sorulan sorunun cevabını derledik. İşte Hadi 4 Kasım ipucu sorusu cevabı...
Son zamanların en eğlenceli oyunları arasında yer alan Hadi'nin bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu açıklandı. İşte büyük bir heyecanla beklenen 4 Kasım ipucu sorusunun yanıtı...
SORU
Banka ve alışveriş sitelerinde site adreslerinin doğruluğunu kontrol eden güvenlik sertifikasının adı nedir?
CEVAP
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