Hadi 4 Kasım ipucu sorusu cevabı nedir? Banka ve alışveriş sitelerinde site adreslerinin...

Son zamanların en eğlenceli oyunları arasında yer alan Hadi'nin bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu açıklandı. İşte büyük bir heyecanla beklenen 4 Kasım ipucu sorusunun yanıtı...

SORU

Banka ve alışveriş sitelerinde site adreslerinin doğruluğunu kontrol eden güvenlik sertifikasının adı nedir?

CEVAP

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