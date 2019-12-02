HADİ İPUCU sorusu 20:30! 1994 yılında bir e-ticaret sitesi üzerinden satılan ilk ürün olan müzik albümü hangi sanatçıya aittir?

Play Store ve App Store üzerinden Hadi canlı bilgi yarışması indirildikten sonra uygulamayı kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Hadi oyuncuları, bugün yayınlanacak olan Hadi bilgi yarışması için meraklanıyor. Hadi'de bu akşam gerçekleştirilecek olan 20:30'daki yarışma öncesinde ipucu sorusu yayımlandı. İşte Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde...

HADİ İPUCU SOURUSU: 1994 yılında bir e-ticaret sitesi üzerinden satılan ilk ürün olan müzik albümü hangi sanatçıya aittir?

CEVAP: Sting