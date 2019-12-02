02.12.2019 - 13:43 |
HADİ İPUCU sorusu 20:30! 1994 yılında bir e-ticaret sitesi üzerinden satılan ilk ürün olan müzik albümü hangi sanatçıya aittir?
Her gün düzenlenen canlı yarışmalar ile para ödülünün verildiği 'Hadi' bilgi yarışmasında ipucu soru yayımlandı. Bugün saat 20:30'da sorulacak olan soru oyuncuları harekete geçirdi. İşte 2 Aralık 2019 Pazartesi günü Hadi ipucu sorusu ve cevabı...
Play Store ve App Store üzerinden Hadi canlı bilgi yarışması indirildikten sonra uygulamayı kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Hadi oyuncuları, bugün yayınlanacak olan Hadi bilgi yarışması için meraklanıyor. Hadi'de bu akşam gerçekleştirilecek olan 20:30'daki yarışma öncesinde ipucu sorusu yayımlandı. İşte Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde...
HADİ İPUCU SOURUSU: 1994 yılında bir e-ticaret sitesi üzerinden satılan ilk ürün olan müzik albümü hangi sanatçıya aittir?
CEVAP: Sting
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.