Hadi ipucu sorusu cevabı 21 Ekim! Ticaretin elektronik ortamlarda gerçekleştirildiği sektörün adı nedir?

Son zamanların en eğlenceli oyunları arasında yer alan Hadi'nin bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu açıklandı. İşte büyük bir heyecanla beklenen 21 Ekim ipucu sorusunun yanıtı...

SORU

Ticaretin elektronik ortamlarda gerçekleştirildiği sektörün adı nedir?

CEVAP

E-Ticaret



E-TİCARET NEDİR?



Elektronik ticaret ya da kısaca e-ticaret, 1995 yılından sonra İnternet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, ticaretin elektronik ortamda yapılması kavramıdır. Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. Elektronik ticaret, ticari işlemlerden biri veya tamamının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme, teslimat olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.