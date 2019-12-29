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29.12.2019 - 13:10 |

HADİ İPUCU SORUSU - CEVABI: Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur?

Hadi oyuncuları için Hadi ipucu sorusu yayınlandı. 29 Aralık Pazar günü sorulacak olan Hadi İpucu sorusu Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur? olduğu duyuruldu. 20:30'da sorulacak olan Hadi ipucu sorusunun yanıtı haberimizde...

HADİ İPUCU SORUSU - CEVABI: Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur?

Hadi canlı bilgi yarışması günden güne daha da ilgi görüyor. Soruların hızlıca cevaplanması gereken Hadi'de ipucu sorusu oyunculara kolaylık sağlıyor. Hadi canlı bilgi yarışmasının uygulamasını Play Store ve App Store aracılığıyla indirerek yarışmaya katılım sağlanabiliyor. Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da; hafta sonu ise 20.30'da oynanıyor.

HADİ İPUCU SORUSU: Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur?

HADİ CEVABI: Güneş tutulması.

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