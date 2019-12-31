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31.12.2019 - 09:59 |

HADİ İPUCU SORUSU - CEVABI: Marilyn Monroe ile beş yıl evli kalan, "Cadı Kazanı" ve "Satıcının Ölümü" kitaplarının yazarı kimdir?

Hadi İpucu sorusu yayımlandı. 31 Aralık Salı günü Hadi bilgi yarışmasında sorulacak soru ve cevabı belli oldu. Hadi oyuncuları soruyu ve cevabı öğrenmek için arayışa koyuldu. Hadi'nin bugün sorulacak olan sorusu Marilyn Monroe ile beş yıl evli kalan, "Cadı Kazanı" ve "Satıcının Ölümü" kitaplarının yazarı kimdir? İşte Hadi cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU - CEVABI: Marilyn Monroe ile beş yıl evli kalan, "Cadı Kazanı" ve "Satıcının Ölümü" kitaplarının yazarı kimdir?

31 Aralık 2019 Salı günü saat 12:30'da sorulacak olan Hadi İpucu sorusu belli oldu. Canlı bilgi yarışması Hadi'de heyecan günden güne artıyor. Hadi Canlı Bilgi Yarışmasında bugün 12:30 sorusu Marilyn Monroe ile beş yıl evli kalan, "Cadı Kazanı" ve "Satıcının Ölümü" kitaplarının yazarı kimdir? olacak. Peki hadi cevabı nedir?

HADİ SORUSU: Marilyn Monroe ile beş yıl evli kalan, "Cadı Kazanı" ve "Satıcının Ölümü" kitaplarının yazarı kimdir?

HADİ CEVABI: Arthur Miller

Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın feci şekilde can verdiAnkara’nın Çankaya ilçesi Konutkent altgeçidi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan 2 kişi hayatını kaybetti.
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