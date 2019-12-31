HADİ İPUCU SORUSU - CEVABI: Marilyn Monroe ile beş yıl evli kalan, "Cadı Kazanı" ve "Satıcının Ölümü" kitaplarının yazarı kimdir?

31 Aralık 2019 Salı günü saat 12:30'da sorulacak olan Hadi İpucu sorusu belli oldu. Canlı bilgi yarışması Hadi'de heyecan günden güne artıyor. Hadi Canlı Bilgi Yarışmasında bugün 12:30 sorusu Marilyn Monroe ile beş yıl evli kalan, "Cadı Kazanı" ve "Satıcının Ölümü" kitaplarının yazarı kimdir? olacak. Peki hadi cevabı nedir?

HADİ SORUSU: Marilyn Monroe ile beş yıl evli kalan, "Cadı Kazanı" ve "Satıcının Ölümü" kitaplarının yazarı kimdir?

HADİ CEVABI: Arthur Miller