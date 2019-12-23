23.12.2019 - 12:19 |
Hadi ipucu sorusu ve cevabı 23 Aralık | "Edi", "Büdü" ve "Kurabiye Canavarı" hangi televizyon programında yer alan karakterlerdir?
Hadi ipucu sorusu belli oldu. Bu akşam 20.30'da yapıla Hadi canlı bilgi yarışmasında sorulacak ipucu sorusu ve cevabını açıklıyoruz. "Edi", "Büdü" ve "Kurabiye Canavarı" hangi televizyon programında yer alan karakterlerdir? İşte 23 Aralık Hadi ipucu sorusunun cevabı.
Hadi canlı bilgi yarışmasında yarışmacılara soruları cevaplamak için 10 saniye tanınıyor. Doğru cevabı bilenler arasında önceden belirlenen ödül eşit olarak dağıtılıyor.
Hadi canlı bilgi yarışmasının uygulamasını Play Store ve App Store aracılığıyla indirerek yarışmaya katılım sağlanabiliyor. Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da; hafta sonu ise 20.30'da oynanıyor.
Hadi canlı bilgi yarışmasının bugün 20.30'da yapılacak yarışmasında sorulacak ipucu sorusu belli oldu.
23 ARALIK HADİ İPUCU SORUSU 20.30
"Edi", "Büdü" ve "Kurabiye Canavarı" hangi televizyon programında yer alan karakterlerdir?
23 ARALIK HADİ İPUCU CEVABI 20.30
Susam Sokağı
Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.