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27.12.2019 - 08:28 |

Hadi ipucu sorusu ve cevabı 27 Aralık 2019 | Şiirlerinde "Avnî" mahlasını kullanan padişah kimdir?

12.30 Hadi ipucu sorusu belli oldu. Bugün öğlende yapılacak Hadi canlı bilgi yarışmasında sorulacak ipucu sorusunu ve cevabını sizler için hazırladık. Şiirlerinde "Avnî" mahlasını kullanan padişah kimdir? İşte Hadi ipucu sorusunun cevabı...

Hadi ipucu sorusu ve cevabı 27 Aralık 2019 | Şiirlerinde "Avnî" mahlasını kullanan padişah kimdir?

Hadi canlı bilgi yarışmasında yarışmacılara soruları cevaplamak için 10 saniye tanınıyor. Doğru cevabı bilenler arasında önceden belirlenen ödül eşit olarak dağıtılıyor.

Hadi canlı bilgi yarışmasının uygulamasını Play Store ve App Store aracılığıyla indirerek yarışmaya katılım sağlanabiliyor. Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da; hafta sonu ise 20.30'da oynanıyor.

Hadi canlı bilgi yarışmasının bugün 12.30'da yapılacak yarışmasında sorulacak ipucu sorusu belli oldu.

27 ARALIK HADİ İPUCU SORUSU 12.30

Şiirlerinde "Avnî" mahlasını kullanan padişah kimdir?

27 ARALIK HADİ İPUCU CEVABI 12.30

Fatih Sultan Mehmed

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