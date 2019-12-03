Hadi ipucu sorusu ve cevabı 3 Aralık 2019 | Ayasofya'nın kaç minaresi vardır?

Milyonlarca kişinin uygulama üzerinden oynadığı canlı bilgi yarışması Hadi kazandırmaya devam ediyor. Her gün farklı sorularla katılımcılarına ödül veren Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu da belli oldu. Hadi canlı bilgi yarışmasında yarışmacılara soruları cevaplamak için 10 saniye tanınıyor. Doğru cevabı bilenler arasında önceden belirlenen ödül eşit olarak dağıtılıyor.

Hadi canlı bilgi yarışmasının uygulamasını Play Store ve App Store aracılığıyla indirerek yarışmaya katılım sağlanabiliyor.

3 ARALIK 2019 HADİ İPUCU SORUSU

Ayasofya'nın kaç minaresi vardır?

3 ARALIK 2019 HADİ İPUCU CEVABI

4 minaresi vardır.



