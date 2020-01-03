Hadi ipucu sorusu ve cevabı 3 Ocak 2020 | Kömür gibi fosil yakıtlardan elde edilen ısıyla elektrik üreten santrallere ne ad verilir?

Hadi canlı bilgi yarışmasında yarışmacılara soruları cevaplamak için 10 saniye tanınıyor. Doğru cevabı bilenler arasında önceden belirlenen ödül eşit olarak dağıtılıyor.

Hadi canlı bilgi yarışmasının uygulamasını Play Store ve App Store aracılığıyla indirerek yarışmaya katılım sağlanabiliyor. Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da; hafta sonu ise 20.30'da oynanıyor.

Hadi canlı bilgi yarışmasının bugün 12.30'da yapılacak yarışmasında sorulacak ipucu sorusu belli oldu.

3 OCAK 2020 HADİ İPUCU SORUSU 12.30

Kömür gibi fosil yakıtlardan elde edilen ısıyla elektrik üreten santrallere ne ad verilir?

3 OCAK 2020 HADİ İPUCU CEVABI 12.30

Termik