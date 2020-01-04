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04.01.2020 - 12:07 |

Hadi ipucu sorusu ve cevabı 4 Ocak 20.30 | "Karakomik Filmler", "Pek Yakında" ve "Son Umut" filmlerinde rol alan ünlü komedyen kimdir?

4 Ocak 2020 Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Bu akşam yapılacak olan 20.30 Hadi canlı bilgi yarışmasında '"Karakomik Filmler", "Pek Yakında" ve "Son Umut" filmlerinde rol alan ünlü komedyen kimdir?' sorusu ipucu sorusu olarak gelecek. İşte 4 Ocak Hadi ipucu sorusunun cevabı...

Hadi ipucu sorusu ve cevabı 4 Ocak 20.30 | "Karakomik Filmler", "Pek Yakında" ve "Son Umut" filmlerinde rol alan ünlü komedyen kimdir?

Hadi canlı bilgi yarışmasında yarışmacılara soruları cevaplamak için 10 saniye tanınıyor. Doğru cevabı bilenler arasında önceden belirlenen ödül eşit olarak dağıtılıyor.

Hadi canlı bilgi yarışmasının uygulamasını Play Store ve App Store aracılığıyla indirerek yarışmaya katılım sağlanabiliyor. Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da; hafta sonu ise 20.30'da oynanıyor.

Hadi canlı bilgi yarışmasının bugün 20.30'da yapılacak yarışmasında sorulacak ipucu sorusu belli oldu.

4 OCAK 2020 HADİ İPUCU SORUSU 20.30

"Karakomik Filmler", "Pek Yakında" ve "Son Umut" filmlerinde rol alan ünlü komedyen kimdir?

4 OCAK 2020 HADİ İPUCU CEVABI 20.30

Cem Yılmaz

 

 

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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