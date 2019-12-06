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06.12.2019 - 08:33 |

Hadi ipucu sorusu ve cevabı 6 Aralık 2019 | Deniz, göl ve ırmakların kıyılara yakın yerlerinde ağ ve kazıklarla oluşturulan balık avlama yerine ne ad verilir?

Hadi canlı bilgi yarışması tüm hızıyla devam ediyor. 6 Aralık 2019 Hadi 12.30 ipucu sorusu belli oldu. Deniz, göl ve ırmakların kıyılara yakın yerlerinde ağ ve kazıklarla oluşturulan balık avlama yerine ne ad verilir? İşte Hadi ipucu sorusu cevabı.

Hadi ipucu sorusu ve cevabı 6 Aralık 2019 | Deniz, göl ve ırmakların kıyılara yakın yerlerinde ağ ve kazıklarla oluşturulan balık avlama yerine ne ad verilir?

Canlı bilgi yarışması Hadi kazandırmaya devam ediyor. Her gün farklı sorularla katılımcılarına ödül veren Hadi'nin bugün 12.30'da yapılacak yarışmada sorulacak ipucu sorusu belli oldu. Hadi canlı bilgi yarışmasında yarışmacılara soruları cevaplamak için 10 saniye tanınıyor. Doğru cevabı bilenler arasında önceden belirlenen ödül eşit olarak dağıtılıyor.

Hadi canlı bilgi yarışmasının uygulamasını Play Store ve App Store aracılığıyla indirerek yarışmaya katılım sağlanabiliyor. Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da; hafta sonu ise 20.30'da oynanıyor.

6 ARALIK HADİ İPUCU SORUSU 12.30

Deniz, göl ve ırmakların kıyılara yakın yerlerinde ağ ve kazıklarla oluşturulan balık avlama yerine ne ad verilir?

6 ARALIK HADİ İPUCU CEVABI 12.30

Dalyan

Hadi ipucu sorusu ve cevabı 6 Aralık 2019 | Deniz, göl ve ırmakların kıyılara yakın yerlerinde ağ ve kazıklarla oluşturulan balık avlama yerine ne ad verilir

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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