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07.12.2019 - 11:54 |

Hadi ipucu sorusu ve cevabı 7 Aralık 2019 | Âşıkmış gibi yapıp evlendikten sonra gerçekten âşık olan Kerem ve Ayşe'nin maceralarını anlatan dizi hangisidir?

Hadi canlı bilgi yarışması kazandırmaya devam ediyor. Her gün farklı ipuçları ile yarışmada bir adım öne geçmenizi sağlayan Hadi ipucu sorusu belli oldu. 7 Aralık 2019 Hadi ipucu sorusu, 'Âşıkmış gibi yapıp evlendikten sonra gerçekten âşık olan Kerem ve Ayşe'nin maceralarını anlatan dizi hangisidir?' İşte 7 Aralık Hadi ipucu sorusunun cevabı.

Hadi ipucu sorusu ve cevabı 7 Aralık 2019 | Âşıkmış gibi yapıp evlendikten sonra gerçekten âşık olan Kerem ve Ayşe'nin maceralarını anlatan dizi hangisidir?

Hadi kazandırmaya devam ediyor. Her gün farklı sorularla katılımcılarına ödül veren Hadi'nin bugün 20.30'da yapılacak yarışmasında sorulacak ipucu sorusu belli oldu. Hadi canlı bilgi yarışmasında yarışmacılara soruları cevaplamak için 10 saniye tanınıyor. Doğru cevabı bilenler arasında önceden belirlenen ödül eşit olarak dağıtılıyor.

Hadi canlı bilgi yarışmasının uygulamasını Play Store ve App Store aracılığıyla indirerek yarışmaya katılım sağlanabiliyor. Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da; hafta sonu ise 20.30'da oynanıyor.

7 ARALIK HADİ İPUCU SORUSU 20.30

Âşıkmış gibi yapıp evlendikten sonra gerçekten âşık olan Kerem ve Ayşe'nin maceralarını anlatan dizi hangisidir?

7 ARALIK HADİ İPUCU CEVABI 20.30

Afili Aşk

Hadi ipucu sorusu ve cevabı 7 Aralık 2019 | Âşıkmış gibi yapıp evlendikten sonra gerçekten âşık olan Kerem ve Ayşenin maceralarını anlatan dizi hangisidir

    İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırıİngiltere'de 40 yaşındaki bir kadın, bir yolcu otobüsünde 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. İslamofobik ve ırkçı hakaretler savuran kadın, kız çocuğunu otobüs dışında darp etti, yerlerde sürükledi. Tüm bunlar olurken, çevredekilerin çoğunun olayı sadece izlemekle yetindiği görüldü.
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