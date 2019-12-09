Hadi ipucu sorusu ve cevabı 9 Aralık 2019 | 2001 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na hangisinin siparişi 1 milyon dolarlık maliyetle teslim edilmiştir?

Hadi canlı bilgi yarışması kazandırmaya devam ediyor. Her gün farklı sorularla katılımcılarına ödül veren Hadi'nin bugün 20.30'da yapılacak yarışmasında sorulacak ipucu sorusu belli oldu. Hadi canlı bilgi yarışmasında yarışmacılara soruları cevaplamak için 10 saniye tanınıyor. Doğru cevabı bilenler arasında önceden belirlenen ödül eşit olarak dağıtılıyor.

Hadi canlı bilgi yarışmasının uygulamasını Play Store ve App Store aracılığıyla indirerek yarışmaya katılım sağlanabiliyor. Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da; hafta sonu ise 20.30'da oynanıyor.

9 ARALIK HADİ İPUCU SORUSU 20.30

2001 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na hangisinin siparişi 1 milyon dolarlık maliyetle teslim edilmiştir?

9 ARALIK HADİ İPUCU CEVABI 20.30

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