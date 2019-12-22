Hadi ipucu sorusu ve yanıtı: Bulmacalarda "bataklık gazı" olarak da sorulan gaz hangisidir?

Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Haftanın 7 günü boyunca gerçekleştirilen canlı bilgi yarışmaları ile para ödülünün dağıtıldığı Hadi yarışmasında günün ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Hadi her gün gerçekleştirilen yarışmalar öncesinde bir ipucu sorusu dağıtarak o gün gerçekleştirilecek canlı bilgi yarışmasında bir sorunun kolay bir şekilde cevaplanabilmesini sağlıyor. Hadi 22 Aralık ipucu sorusu olarak Bulmacalarda "bataklık gazı" olarak da sorulan gaz hangisidir sorusu yöneltildi

HADİ İPUCU SORUSU: Bulmacalarda "bataklık gazı" olarak da sorulan gaz hangisidir?

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: Metan