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30.12.2019 - 13:45 |

Hadi ipucu sorusu ve yanıtı: Dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen gül hangi renktir?

Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Hafta içi her gün gerçekleştirilen canlı bilgi yarışmaları ile para ödülünün dağıtıldığı Hadi canlı bilgi yarışmasında her gün verilen ipucu soruları ile yarışmayı takip eden kişilerin bir soruyu kolay bir şekilde cevaplaması amaç ediniyor. Bu akşam saat 20:30'da gerçekleştirilecek olan Hadi canlı bilgi yarışmasında Dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen gül hangi renktir? sorusu ipucu sorusu olarak verildi. Peki Dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen gül hangi renktir?

Hadi ipucu sorusu ve yanıtı: Dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen gül hangi renktir?

Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Bu akşam 20:30'da gerçekleştirilecek olan Hadi canlı bilgi yarışmasında ipucu sorusu olarak Dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen gül hangi renktir? sorusu soruldu. Her gün gerçekleştirilen canlı bilgi yarışmaları ile para ödülünün dağıtıldığı Hadi canlı bilgi yarışmasında günün ipucu sorusu ve yanıtını sizler için derledik.

HADİ İPUCU SORUSU: Dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen gül hangi renktir?

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI: Siyah

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