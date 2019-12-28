28.12.2019 - 12:00 |
Hadi ipusu sorusu ve cevabı 28 Aralık | Başrolünde John Cusack'ın oynadığı, dünyanın sonunun gelmesini konu alan 2009 yapımı felaket filminin adı nedir?
Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. 28 Aralık Cumartesi 20.30'da yapılacak olan Hadi canlı bilgi yarışmasının ipucu sorusu ne? Başrolünde John Cusack'ın oynadığı, dünyanın sonunun gelmesini konu alan 2009 yapımı felaket filminin adı nedir? Sorunun cevabını bilen yarışmacı bir soru öne geçecek. İşte 28 Aralık Hadi ipucu sorusunun cevabı...
Hadi ipucu sorusu belli oldu. Hadi canlı bilgi yarışmasında yarışmacılara soruları cevaplamak için 10 saniye tanınıyor. Doğru cevabı bilenler arasında önceden belirlenen ödül eşit olarak dağıtılıyor.
Hadi canlı bilgi yarışmasının uygulamasını Play Store ve App Store aracılığıyla indirerek yarışmaya katılım sağlanabiliyor. Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da; hafta sonu ise 20.30'da oynanıyor.
Hadi canlı bilgi yarışmasının bugün 20.30'da yapılacak yarışmasında sorulacak ipucu sorusu belli oldu.
28 ARALIK HADİ İPUCU SORUSU 20.30
Başrolünde John Cusack'ın oynadığı, dünyanın sonunun gelmesini konu alan 2009 yapımı felaket filminin adı nedir?
28 ARALIK HADİ İPUCU CEVABI 20.30
2012
Somali'de bombalı saldırı! Ölenler arasında Türkler de varSomali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı artıyor. 61 kişinin hayatını kaybettiği patlamada ölenler arasında iki Türk vatandaşının da olduğu belirtildi. CNNTürk Dış Haberler Muhabiri ise, hayatını kaybedenlerin sayısının 71'e yükseldiğini bildirdi. 90'dan fazla yaralının olduğu patlamada ölü sayısının daha da artacağından endişe ediliyor.