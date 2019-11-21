Hadi nedir?

9 milyondan fazla indirilen Hadi’de katılımcılara soru başına 10 saniye tanınır. Soruların tamamını verilen sürede doğru cevaplayan yarışmacılar önceden belirlenen ödülü aralarında eşit olarak paylaşır.

Hadi, hafta içi her gün 12.30’da, hafta sonları da dahil olmak üzere yedi gün boyunca 20.30’da yarışmalar düzenler. Hadi’de müzik, sinema, spor gibi farklı kategorilerde özel yarışmalar da düzenlenir.

Türkiye’nin ilk interaktif mobil bilgi yarışması olan Hadi bugüne kadar milyonlarca TL kazandırdı. Bu heyecana sen de katıl, kazananlardan biri olma şansını sen de yakala! Oynamak ve kazanmak için indir :

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