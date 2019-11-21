MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriHadi nedir?
21.11.2019 - 17:05 |

Hadi nedir?

Hadi, canlı, interaktif, sunuculu ve para ödüllü mobil bilgi yarışması uygulamasıdır.

Hadi nedir?

9 milyondan fazla indirilen Hadi’de katılımcılara soru başına 10 saniye tanınır. Soruların tamamını verilen sürede doğru cevaplayan yarışmacılar önceden belirlenen ödülü aralarında eşit olarak paylaşır.

Hadi, hafta içi her gün 12.30’da, hafta sonları da dahil olmak üzere yedi gün boyunca 20.30’da yarışmalar düzenler. Hadi’de müzik, sinema, spor gibi farklı kategorilerde özel yarışmalar da düzenlenir.

Türkiye’nin ilk interaktif mobil bilgi yarışması olan Hadi bugüne kadar milyonlarca TL kazandırdı. Bu heyecana sen de katıl, kazananlardan biri olma şansını sen de yakala! Oynamak ve kazanmak için indir : 

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kamyon yolu çökertti, arkadan gelen otomobil çukura düştüBrezilya'da toprak yüklü bir kamyonun asfaltta açtığı çukura, arkasından gelen bir otomobil düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tam 1 saat alev alev yandı!

Tam 1 saat alev alev yandı!

Kızıltepe'de silahlı kavga: 2 ölü

Kızıltepe'de silahlı kavga: 2 ölü

Yasak Elma 58. bölüm fragmanı yayınlandı! Dengeler allak bullak oldu

Yasak Elma 58. bölüm fragmanı yayınlandı! Dengeler allak bullak oldu

Yolun karşısına geçmeye çalışan Ezgi feci şekilde can verdi!

Yolun karşısına geçmeye çalışan Ezgi feci şekilde can verdi!

Sıradaki Haber