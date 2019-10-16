Hadise’nin ablasına koruma eşinden tehdit

Ünlü şarkıcı Hadise'nin menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz, kardeşinin altı aydır korumalığını yapan Mehmet Y.'nin eşi Gülşah Y. tarafından tehdit ve şantaja maruz kaldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'EŞİM ÇOK MAĞDUR'

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; savcılığa sunulan şikayet dilekçede Gülşah Y.'nin Hülya Açıkgöz'e, eşinin herhangi bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını ve tazminatının verilmediğine dair bir mesaj attığı belirtildi.

Mesajda kendisinin ve eşinin çok mağdur olduğunu, tazminat haklarının verilmesini isteyen Gülşah Y.'nin, aksi takdirde SGK'ya suç duyurusunda bulunup yaşadıklarını televizyon programlarında anlatmakla tehdit ettiği ifade edildi. Açıkgöz dilekçesinde korumanın kovulmasıyla ilgilerinin olmadığını belirtti. Soruşturma sonunda savcılık, gönderilen mesajlarda şantaj suçunun tespit edilmediğine karar vererek basit tehdit suçu kapsamında iddianame düzenledi.

Hakkında altı aya kadar hapis istemiyle dava açılan genç kadın, geçtiğimiz günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

ADLİ PARA CEZASI ALDI

Gülşah Y., Hülya Açıkgöz'e gönderdiği mesajları tehdit amacıyla yollamadığını, sadece dikkatlerini çekmek istediğini söyledi. Eşinin 6 ay boyunca Hadise'nin sigortasız korumalığını yaptığını ancak emeğinin karşılığını alamadığı için mesaj attığını ifade eden genç kadın, suçsuz olduğunu söyledi. Mahkeme, mesaj içeriğinin basit tehdit unsurları oluştuğuna karar vererek Gülşah Y.'nin 25 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.