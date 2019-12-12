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12.12.2019 - 05:19 | | DHA

Hafif ticari araç otomobille çarpıştı:1 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Hafif ticari araç otomobille çarpıştı:1 ölü, 2 yaralı

Kaza bugün saat 20.00 sıralarında Honaz ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Tekin yönetimindeki 20 ACF 302 plakalı hafif ticari araç, Kervan Yolu Kavşağı'nda Ahmet Koza (56) idaresindeki 58 DA 618 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Ahmet Koza'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif ticari araç sürücüsü Tekin ile otomobilde yolcu olarak bulunan Serkan Özener ambulansla Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Koza'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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