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07.09.2019 - 14:16| DHA

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Siirt'te hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Siirt merkeze bağlı Dere köyünde meydana geldi. Muhammet Bişkin'in kullandığı 56 DA 467 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Bişkin ile birlikte araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı

 

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