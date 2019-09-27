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27.09.2019 - 08:55 | | DHA

Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

İzmir'in Urla ilçesinde, yol kenarında uygulama yaptığı sırada hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi Serkan Çağlayan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu.

Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında İzmir - Çeşme karayolundaki Adres kavşağında meydana geldi. Güzelbahçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan, kural ihlali yapan motosiklet sürücüsünü durdurdu.

Motosiklet sürücüsünün belgelerini kontrol eden Çağlayan'a bu sırada İzmir yönünden seyir halinde olan H.G.'nin (70) kullandığı 35 UDV 07 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Çağlayan, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ağır yaralı polis memuru Çağlayan, kurtarılamayarak, şehit oldu.

Kazanın ardından hafif ticare aracın sürücü ise gözaltına alındı.

ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesine acı haber ulaştı. Şehit yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Evli ve 5 yaşında bir kızı olduğu öğrenilen şehit polis Çağlayan'ın cenazesi, yarın Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenecek törenin ardından, polis şehitliğinde toprağa verilecek.

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