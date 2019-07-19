Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? (20 Temmuz) İstanbul, Ankara, İzmir yağış var mı?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Denizli, Bilecik, Balıkesir, Bursa ve Aydın'ın doğusu, İzmir'in kuzeydoğusu ile Kütahya ve Burdur'un batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI



Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR



Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'nın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.



İSTANBUL 22°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu



ANKARA 15°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu



İZMİR 23°C, 33°C Az bulutlu ve açık, yarın iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı