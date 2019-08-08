08.08.2019 - 23:24
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta sonu hava durumu tahminleri belirlendi. Cumartesi-Pazar plan yapacak olan vatandaşların yakından ilgilendiği hava durumu bilgileri, Meteoroloji'nin resmi internet sitesi üzerinde yerini aldı. İşte il il hava durumu bilgileri...
Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri merakla araştırılıyor. Hafta sonu havanın nasıl olacağını merak edenler, MGM'nin resmi internet sayfasına akın ediyor. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu tahminleri...
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