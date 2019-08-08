Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu...

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri merakla araştırılıyor. Hafta sonu havanın nasıl olacağını merak edenler, MGM'nin resmi internet sayfasına akın ediyor. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu tahminleri...

ANKARA HAVA DURUMU





İSTANBUL HAVA DURUMU





İZMİR HAVA DURUMU





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