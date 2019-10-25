25.10.2019 - 22:11 |
Hafta sonu hava durumu nasÄ±l olacak? Cumartesi-Pazar hava durumu
Hava durumuna iliÅŸkin Meteoroloji'den yayÄ±mlanan son verilere gÃ¶re hafta sonunda BatÄ± Karadeniz, Orta ve DoÄŸu Karadeniz'de yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava etkili olacak. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Pazar gÃ¼nÃ¼ DoÄŸu Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ± ve Isparta, Burdur ve Antalya Ã§evrelerinde etkili olmasÄ± bekleniyor. Ä°ÅŸte hafta sonuna iliÅŸkin hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ verilerine gÃ¶re bu hafta sonu Karadeniz BÃ¶lgesi'nde yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n hakim olmasÄ± bekleniyor. Pazar gÃ¼nÃ¼ ise Isparta, Burdur ve Antalya'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra DoÄŸu Akdeniz'de de yerel saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor. Marmara BÃ¶lgesinde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu hafta sonu mevsim normalleri seviyesinde 21-23 derece civarÄ±nda seyretmesi bekleniyor. Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin gÃ¶rÃ¼lmesi bekleniyor. Ä°ÅŸte hava durumuna iliÅŸkin Meteoroloji'den yayÄ±mlanan son tahminler...
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